Siviglia-Roma



SIVIGLIA



Bono 6 - Poco da fare sul gol di Dybala, per il resto nessun intervento particolare.



Navas 6 - Regge lì dietro, da quando esce Dybala è tutto più semplice.

(Dal 94’ Montiel sv).



Badé 5,5 - Si allarga quando vede che c’è spazio, ma spesso non riesce a sfondare.



Gudelj 5 - Dybala va via da tutte le parti, a poco meno di 20 minuti dalla fine finisce l’incubo.

(Dal 125’ Marcao sv).



Alex Telles 6 - Quando si aprono gli spazi sale, per il resto gestisce bene.

(Dal 94’ Rekik sv).



Rakitic 6 - Il Siviglia non sfonda, lui ci prova da fuori ma prende il palo. Sfortunato.



Fernando 5,5 - Prova qualche accelerata, ma il muro della Roma regge bene.

(Dal 125’ Jordan).



Ocampos 6,5 - Bravo ad attaccare il pallone dal quale nasce l’autogol di Mancini. Bene anche il rigore calciato.



Oliver Torres 5,5 - Più bloccato rispetto ai compagni di reparto.

(Dal 45’ Suso 5,5 - L’ex Milan non è in giornata e conclude poco).



Gil 5,5 - L’unico che cerca il guizzo: prima ci prova da sinistra, poi si sposta dall’altra parte. Ma il risultato non cambia.

(Dal 45’ Lamela 5 - Poco ispirato contro l’ex squadra).



En Nesyri 5 - Entra nella gabbia della difesa giallorossa e non ne esce più.

- Primo tempo senza idee, l’autogol di Mancini cambia ritmo alla gara e il suo Siviglia prende coraggio. Si stizzisce quando Ocampos prova la rovesciata

ROMA



Rui Patricio 5,5 - Non ci arriva sul palo di Rakitic, non può fare nulla sull’autorete di Mancini. Rischia qualcosa all’ultimo.



Mancini 5,5 - Attento sugli attacchi avversari, controlla la situazione senza rischiare. Sfortunato sull’autogol, prende un giallo che poteva evitare. Sbaglia uno dei rigori decisivi.



Smalling 7- È il totem della difesa. Comanda i movimenti e detta i tempi. Pericoloso anche in attacco, sfiora il gol che avrebbe dato la coppa alla Roma.



Ibanez 5,5 - Difende senza sbavature. Perde mezzo voto per il rigore sbagliato.



Celik 6 - Più attento a difendere che ad attaccare, contiene gli avversari e tiene fino alla fine.

(Dal 90’ Zalewski 6 - Concentrato sulla fase difensiva).



Cristante 6 - Quando bisogna pressare si alza sulla linea di Abraham, è - ancora una volta - il metronomo della squadra. E Mou non me può fare a meno.



Matic 7 - Recupera, contrasta, imposta… A centrocampo comanda lui, e non ce n’è per nessuno.

(Dal 119’ Bove sv).



Spinazzola 6- La prima occasione della partita è la sua: tiro centrale respinto. Spinge fascia sinistra, ma non sempre viene accompagnato.

(Dal 105’ Llorente sv).



Pellegrini 5 - Poco concreto, troppo nascosto. Si prende un giallo per simulazione.

(Dal 105’ El Shaarawy sv)



Dybala 7 - Troppo forte la tentazione di lanciarlo titolare: si prende la Roma sulle spalle e sblocca la partita. A poco meno di mezz’ora dalla fine esce tra gli applaudi dei tifosi giallorossi. Dopo aver dato tutto.

(Dal 66’ Wijnaldum 4,5 - Sbaglia troppi palloni a centrocampo).



Abraham 5 - Poche occasioni, qualche spizzata e niente più. Non fa un tiro in porta, e per un attaccante non è roba da poco.

(Dal 74’ Belotti 5,5 - Va sempre in profondità, forse anche troppo. Sfiora il gol che gli poteva svoltare la stagione).



All.: Mourinho 6 - Josè si gioca subito la carta Dybala, il jolly vincente. Poi si chiude in difesa e prende il gol, ma fa parte della sua filosofia. This is Mou, prendere o lasciare.