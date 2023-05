Siviglia-Roma (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Rai Uno, Dazn e Sky) è la finale di Europa League. Si gioca alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria. Oltre alla coppa, in palio c'è la qualificazione alla prossima Champions League e alla Supercoppa Europea, che si disputerà il 16 agosto allo stadio del Pireo in Grecia contro la vincente di Manchester City-Inter. Arbitra l'inglese Taylor, assistito dai connazionali Beswick e Nunn con Oliver quarto uomo; Attwell, Kavanagh e il tedesco Dankert al Var. Mourinho è orientato a far partire dalla panchina Dybala.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Oliver Torres, Gil; En Nesyri. All.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.