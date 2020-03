Siviglia-Roma potrebbe non giocarsi. La gara in programma giovedì alle 19 a porte chiuse è infatti in sospeso dopo la decisione del Governo spagnolo che ha vietato i collegamenti aerei con l’Italia fino al 25 marzo. A Trigoria stanno cercando di capire se sia possibile per la squadra giallorossa viaggiare e attendono una risposta dalle autorità italiane. La Roma ha proposto partire domani pomeriggio con un charter e una spedizione ridotta al minimo tra squadra, staff e dipendenti al seguito. Al momento però il volo non ha il permesso per atterrare in Spagna. In teoria dovrebbe arrivare per cause eccezionali (come come un evento sportivo internazionale), ma tutto dipenderà dal Governo spagnolo. Entro stasera sarà presa una decisione.