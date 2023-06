La partita più lunga nella storia del calcio non è ancora finita. Oggi, all'indomani della finale di Europa League vinta ai rigori dal Siviglia contro la Roma, si è giocato un altro tempo all'aeroporto di Budapest. Dove, in attesa di imbarcarsi sul volo di ritorno verso l'Italia, i tifosi giallorossi hanno intonato dei cori da stadio per la propria squadra. Alcuni tifosi spagnoli non l'hanno presa benissimo e hanno reagito, così c'è stato un accenno di rissa. Inoltre la presenza dell'arbitro inglese Taylor ha acceso gli animi dei romanisti. Il pronto intervento della polizia ungherese ha spento sul nascere ogni possibile contrasto (scortando il direttore di gara in una stanza di servizio) e sta controllando che la situazione non degeneri.