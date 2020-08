Dentro o fuori, tutto in una notte. Dopo la vittoria dell'Inter sul Getafe, l'Italia cerca un altro pass per la final eight di Europa League. Alle 18.55, a Duisburg, scende in campo la Roma, che sfida il Siviglia dell'ex Monchi. Fonseca vuole fare un regalo a Dan Friedkin, nuovo proprietario del club giallorosso, che nella notte ha trovato l'accordo con James Pallotta. Il dubbio principale è rappresentato da Pellegrini: il capitano giallorosso, infortunatosi al naso contro la Fiorentina, ieri ha fatto le prove tattiche con la mascherina, ma questa sera potrebbe partire dalla panchina. Nel Siviglia il pericolo numero uno è rappresentato dall'ex Milan Lucas Ocampos, autore di 16 gol e 4 assist in stagione.



Siviglia-Roma, oggi ore 18.55

Tv: Sky Sport (Canali 201 e 251)



Siviglia (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Joan Jordan; Ocampos, De Jong, Munir



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko