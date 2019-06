Il futuro di Roque Mesa potrebbe essere lontano dal Siviglia. Lo stesso centrocampista, in un'intervista con il quotidiano iberico La Provincia, ha dichiarato: "La verità è che sono uno dei giocatori cedibili. L'ho sempre detto, questo è il calcio e non si sa mai cosa può accadere. Ho un contratto con il Siviglia, ma non ho parlato con nessuno. E' un compito del mio agente. Se dovrò andar via, lo farò a testa alta. Augurerò sempre il meglio al Siviglia. Se c'è qualche club che vuole mettermi sotto contratto e il club è soddisfatto, potrebbe concretizzarsi qualcosa".