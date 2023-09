Niente Arabia Saudita, con Benzema che ha provato a ricongiungersi con il suo vecchio capitano, e niente Turchia da Mauro Icardi: per Sergio Ramos, ex difensore del Real Madrid svincolato dopo l'esperienza biennale al Paris Saint Germain, si riaprono a 37 anni le porte del Siviglia, il club nel quale ha mosso i primi passi e si è affermato nel panorama calcistico spagnolo tra il 2003 e il 2005, prima di 16 anni alla Casa Blanca.



I VANTAGGI DEL SIVIGLIA - Non è solo un romantico ritorno a casa: il Siviglia, tre sconfitte nelle prime tre gare di Liga, ha ottenuto uno sconto molto corposo sui 15 milioni di euro a stagione che il difensore percepiva all'ombra della Tour Eiffel, gli ha garantito la sua adorata maglia numero 4 lasciata libera prima da Karim Rekik che è andato in Arabia e poi da Gonzalo Montiel prelevato dal Nottingham Forest, e lo potrà inserire in lista Champions come giocatore formato nel vivaio. I dissapori con il pubblico del Sanchez Pizjuan per alcuni comportamenti ai tempi del Real Madrid? Superati, c'è bisogno della sua esperienza e del suo senso di appartenenza per superare un avvio di stagione decisamente complicato. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore.