Il Siviglia è alla ricerca del sostituto di Banega, che da giugno sarà un nuovo giocatore dell'Al Shabab, club dell'Arabia Saudita. Come scrivono in Spagna, nel mirino di Monchi, direttore sportivo degli andalusi, c'è Iva Rakitic, in scadenza di contratto con il Barcellona nel 2021 e sempre innamorato del club biancorosso. Le alternative sono Dani Ceballos, di proprietà del Real Madrid, e José Gomez Campana del Levante. Su Rakitic ci sono anche Inter e Juventus.