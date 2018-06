Il Milan riflette sul destino delle seconde linee. Quello di Mateo Musacchio, in particolare, sembra essere lontano dal capoluogo lombardo: il centrale argentino, infatti, non è contento della scarsa considerazione mostratagli da Gattuso e sta pensando di tornare in Spagna. Come riporta Tuttosport, su di lui c'è il Siviglia, che ha ceduto Lenglet al Barcellona. I rossoneri valutano Musacchio non meno di 15 milioni, dopo averne spesi 18 un anno fa per strapparlo al Villarreal.