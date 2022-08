Il Siviglia ha offerto 28 milioni al Lens per Seko Fofana. Il centrocampista ivoriano ex Udinese era stato accostato anche al Milan. Dopo aver preso dalla stessa squadra negli anni Kondogbia e Keita, gli spagnoli sperano di concludere un nuovo colpaccio. E proveranno a sfruttare anche il fatto che il procuratore del giocatore sia lo stesso di Ben Yedder, ex del club andaluso. Lo scrive Diario de Sevilla.