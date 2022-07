Con la cessione di Koundé il Siviglia ha sbloccato anche il mercato in entrata. All'ultima curva il Barça ha superato il Chelsea mettendo sul piatto 50 milioni di euro più bonus per il difensore francese - oltre a una percentuale di oltre 5 milioni destinata al Bordeaux - soffiandolo ai Blues e permettendo così a Monchi di lavorare anche sul mercato in entrata.



IL DOPO KOUNDE' - Il ds spagnolo sta lavorando per trovare il sostituto di Koundé, e il primo nome sulla lista è il difensore tedesco classe '96 del Psg Thilo Kehrer. Si complica, invece, la pista Reguillon sulla quale la dirigenza del Siviglia stava lavorando da qualche settimana.