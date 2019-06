Ora non ci sono più dubbi: il Siviglia ha un nuovo allenatore e si tratta di Julen Lopetegui, che ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni. Sarà dunque il tecnico basco, reduce da una stagione molto complicata coincisa con l'addio alla nazionale spagnola a pochi giorni dall'inizio del Mondiale e l'esonero al Real Madrid, a raccogliere l'eredità di Joaquin Caparros e a provare a dare un impulso positivo al nuovo corso del club andaluso. Dopo i rumors che avevano riguardato anche l'ex tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, il direttore sportivo Monchi ha deciso dunque di affidare la panchina a un allenatore che ha raccolto i risultati migliori della sua carriera con le selezioni giovanili spagnole, con cui ha conquistato un Europeo Under 19 e un Europeo Under 21. La presentazione del nuovo tecnico del Siviglia è fissata per domattina.