Un curioso caso è andato in scena sugli spalti della sfida vibrante e terminata 1-1 fra Siviglia e Real Madrid. Un tifoso rojiblanco si è infatti reso protagonista di insulti xenofobi e razzisti nei confronti dei giocatori madridisti e lo staff del club andaluso è immediatamente intervenuto prendendo provvedimenti serissimi. Il Siviglia ha infatti confermato attraverso il proprio sito web di aver individuato, espluso e denunciato il tifoso in questione.



IL COMUNICATO - Il Siviglia FC annuncia che, dopo aver rilevato un comportamento xenofobo e razzista da parte di un tifoso sugli spalti, ha identificato, espulso dallo stadio e ha immediatamente denunciato questa persona alle autorità. Inoltre, si applicherà il regolamento disciplinare interno. Il Siviglia FC è contrario e condanna qualsiasi comportamento razzista e xenofobo, anche isolato, come in questo caso, e mostra la sua volontà di collaborare con le autorità per sradicare questi atteggiamenti, che non rappresentano una tifoseria come quella del Siviglia.