Siviglia, UFFICIALE l'addio di Rakitic: tutto pronto per il passaggio in Arabia Saudita

Il club spagnolo ha comunicato che il croato, a 35 anni, ha chiuso la sua seconda avventura con la maglia della società andalusa. Il giocatore, che saluterà i tifosi in un evento al Ramón Sánchez Pizjuán alle 13:30, ha risolto il suo contratto con il club ed è pronto a volare in Arabia per una nuova avventura.L'ormai ex centrocampista del Siviglia firmerà con l'Al Shabab, con il club saudita che ha messo sul piatto un'offerta da 20 milioni a stagione, bonus inclusi.Il croato si trasferirà a costo zero, liberato dal Siviglia con cui era legato da un contratto fino al prossimo 30 giugno. Lo stipendio, come detto, sarà pari a 20 milioni di euro netti a stagione.