Thomas Delaney lascia il Siviglia e riparte dall'Anderlecht. Ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito del club belga: "RSC Anderlecht dà il benvenuto a Thomas Delaney. Il 31enne centrocampista danese si unisce a noi in prestito dal Sevilla FC per giocare al Lotto Park questa stagione.



Thomas è un centrocampista centrale esperto. Ha 71 presenze con la nazionale danese e ha giocato, tra gli altri, agli Europei 2020 e ai Mondiali 2018 e 2022. A livello di club, ha avuto la sua svolta nel club della sua infanzia, l'FC Copenhagen, dove ha vinto 5 titoli danesi e 4 coppe. Dopo 7 anni in prima squadra, Thomas si è trasferito in Germania, dove ha giocato 1 stagione con il Werder Brema prima di passare al Borussia Dortmund. A Dortmund Thomas è riuscito ad aggiungere la Coppa di Germania e la Supercoppa tedesca alla sua bacheca dei trofei. Dopo tre stagioni al Dortmund e 113 partite in Bundesliga, Thomas si è trasferito al Sevilla FC. Ha giocato 47 partite nella Liga e ha portato il suo totale di partite in Champions League a 38. Thomas ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito con la squadra tedesca dell'Hoffenheim".