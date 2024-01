Siviglia, UFFICIALE Mejbri dal Manchester United: cifre e dettagli

Il Siviglia piazza il colpo a centrocampo: è ufficiale l'arrivo di Hannibal Mejbri dal Manchester United. Gli andalusi hanno convinto i Red Devils a lasciar partire il giocatore, nonostante la trattativa parallela con l'Everton.



LE CIFRE - Mejbri passa dallo United al Siviglia in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro in favore degli spagnoli, il club di Manchester non si è riservato un'opzione per il contro-riscatto del giocatore.



IL COMUNICATO - "Hannibal Mejbri arriva in prestito con diritto di riscatto. Il Sevilla FC e il Manchester United FC hanno raggiunto un accordo per l'acquisizione del centrocampista franco-tunisino Hannibal Mejbri".