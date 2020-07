Triplice annuncio di rinnovo in casa Siviglia, con la società andalusa che potrà contare ufficialmente su tre giocatori non di sua proprietà da qui fino al termine della stagione: Ever Banega, che da un paio di giorni a questa parte sarebbe dovuto trasferirsi all'Al Shabab in Arabia Saudita, ha avuto il benestare dal suo nuovo club di concludere l'annata in bianco-rosso Gli altri due sono il portiere Bono e il terzino Sergio Reguilon, in prestito rispettivamente da Girona e Real Madrid.