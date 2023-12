Comunicado oficial: Diego Alonso deja de ser entrenador del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 16, 2023

In seguito all'eliminazione dalle coppe europee e all'odierna sconfitta in casa per 3-0 col Getafe,, che a stagione in corso aveva preso il posto dello spagnolo José Luis Mendilibar.Alonso lascia la squadra in zona retrocessione con 13 punti. Come nuovo tecnico si fanno i nomi di