Adrià Pedrosa refuerza el flanco izquierdo de la zaga del #SevillaFC. #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 1, 2023

Colpo a zero per il: ufficiale la firma difino al 2028, l'esterno arriva a parametro zero dopo la fine del contratto con l'