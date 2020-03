AS riporta le parole di Diego Carlos, difensore acquistato la scorsa estate dal Siviglia, che si è detto entusiasta del periodo trascorso finora alla corte di Julen Lopetegui: “Sta andando tutto benissimo, questa squadra è perfetta per me. I miei compagni ed i tifosi mi fanno sentire importante, tutti parlano bene delle mie prestazioni sia in Brasile che qui in Spagna. Il mio obiettivo è continuare a far bene, come ho fatto fino ad oggi”.