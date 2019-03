Dopo una carriera trascorsa tra Barcellona, Juventus e Psg Dani Alves può tornare al Siviglia. Infatti secondo quanto riporta la Otraliga.net, a margine di una partita di beneficienza giocata al Sanchez Pizjuan per rendere omaggio a Puerta, il brasiliano ha dichiarato. "Sono sempre felice quando torno a casa, comincio a rivivere cose che hanno marcato profondamente la mia vita. Mi emoziono sempre". Il terzino del Psg andrà in scadenza a giugno e può decidere di tornare nel club in cui è iniziata la sua gloriosa carriera europea.