Il Siviglia ha subìto un inizio di stagione difficile in cui ha flirtato con gli ultimi posti. Nonostante ciò, sta riuscendo a rimanere a galla. La squadra di Sampaoli ha recuperato pedine importanti come En-Nesyri o Suso. Però, uno che non sta rendendo come tutti si aspettavano è Rafa Mir, ex Wolverhampton. Secondo Fichajes, sia l’attaccante che il club stanno cercando di trovare una via d’uscita che possa giovare entrambi.