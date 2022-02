Non è stata una domenica semplice per. Luci e ombre per il talento olandese, perché se nella sconfitta interna con il Gent è arrivato il(da corner, l'undicesimo solo in campionato) è arrivato anche il- Stanno gradualmente cambiando gli equilibri all'interno della squadra belga, specie dopo le mosse fatte nell'ultimo mercato:dai New England Revolution edal Bologna, due esterni offensivi nuovi di pacca per un, non pochi per un club come il Bruges e un segnale importante di quelli che possono essere i piani per l'estate. Piani che possono prevedere uscite eccellenti, proprio come quella di Lang che è attenzionato da diversi top club europei:, che lo scorso ottobre aveva incontrato gli agenti del giocatore per informarsi concretamente su costi dell'operazione e concorrenza.- I rossoneri sono sempre vigili sulle vicende che riguardano Lang, confuori dal progetto e il futuro diancora da definire c'è spazio per nuovi innesti sulla trequarti e, ancor di più, sugli esterni offensivi. E gli ultimi sviluppi possono favorire un eventuale affare, perché: ad ottobre la valutazione del 22enne si aggirava intorno ai, senza un utilizzo continuo però Maldini e Massara possono puntare a unorispetto al prezzo iniziale. Riflessioni costanti, per il Bruges e per il Milan che non molla Lang e ora fiuta la possibilità di un affare a prezzo di saldo.