In Francia si dà ampio spazio alle dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri dal procuratore di Milan Skriniar. La rottura netta tra il difensore e l'Inter spalanca le porte del PSG, club pronto ad ingaggiarlo a parametro zero la prossima estate. Ma il PSG proverà ad anticipare il suo arrivo? Per il quotidiano Le Parisien, sempre ben informato sulle vicende del club parigino, è uno scenario molto difficile. "Il Paris - si legge - ha solo tra i 10 ei 15 milioni di euro da investire per questa finestra di mercato. E la priorità è quella di un rinforzo un attacco, un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Sarabia, calciatore ceduto al Wolverhampton la scorsa settimana per cinque milioni di euro".