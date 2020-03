"Affrontiamo l'isolamento tutti insieme, come una squadra". Parola diche da casa sua, dove si trova in quarantena per il coronavirus, risponde in videochiamata alle domande poste dai tifosi dell'tramite i social del club: "Il momento che sto vivendo è delicato, ma lo possiamo affrontare tutti insieme come una squadra. Ci manca tanto il calcio, eravamo abituati ad allenarci ad Appiano. Ma quello che è importante è combattere questo virus".- "Sto con la mia ragazza e i miei due cagnolini. Mi alleno con le indicazioni del nostro staff per tenerci in forma, gioco a freccette e guardo serie tv. Stiamo lavorando a casa, non è semplice restare concentrati".- "Ce ne sono tanti bravi, soprattutto quelli del Triplete. Se devo dirne uno dico Samuel per la sua forza, faceva sicuramente più differenza di me".- "Quale avrei voluto affrontare? Ronaldo il Fenomeno, perché da bambino era il mio preferito".- "Ci sono tante cose belle, la prima è poter andare in un centro sportivo bellissimo come Appiano, ma l'emozione più grande è giocare a San Siro, di fronte a tanta gente".- "Ogni sera li sento, verso le otto, e mi piace questa cosa: ascolto, ma spesso non conosco le parole".- "Sicuramente è stata una grande emozione, ero orgoglioso di essere capitano dell'Inter: è una grande responsabilità, ma non è che cambia il modo di giocare se hai la fascia al braccio. Io do sempre il massimo".- "E' un grande professionista e un ragazzo bravissimo".- "Quello con cui vado più d'accordo? Difficile dirlo perché siamo un bel gruppo anche fuori dal campo, dico Bastoni".- "Sergio Ramos, un leader. Poi Van Dijk negli ultimi due anni e Koulibaly, anche se non sta vivendo un momento facile".- "Sicuramente Ronaldo e Messi che sono i migliori al mondo, ma pure Mbappé e Ibrahimovic: nel derby è stata la mia prima esperienza contro di lui, ha esperienza".- "Non ha un significato, ma in Nazionale ho esordito con il 3, poi il mio numero preferito è il 7: li ho messi insieme quando sono arrivato alla Sampdoria. E' andata bene, ho deciso di tenerlo".- "Dico ancora Ronaldo il Fenomeno".- "E' stato bellissimo, mi sono arrivati i messaggi quando ero in Under 21. Non ci ho pensato due volte a venire".- "Sono tanti i cambiamenti rispetto alla linea a quattro, io ho sempre giocato così. Quando è arrivato mister Conte ci ha spiegato come fare, stiamo lavorando e migliorarci sotto ogni punto di vista".- "Dieci, anche di più".