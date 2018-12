Milan Skriniar ha voluto trarre un bilancio dell'anno che si sta chiudendo e inviare un messaggio ai tifosi dell'Inter in vista di quello nuovo: "Io sono contento per quest’anno vissuto con l’Inter. Si può sempre fare di più, ma c’è da dire che siamo tornati in Champions. Peccato per essere usciti subito, però per me è sempre una grande esperienza giocare in Champions e in Serie A. Il 2019 sarà un altro anno che vivrò con i tifosi nerazzurri", ha dichiarato a Sky Sport.



Parole rassicuranti anche in ottica mercato, considerando che il centrale slovacco classe '96 è uno degli elementi più richiesti sul mercato internazionale della rosa di Luciano Spalletti. Accostato nelle scorse settimane soprattutto a Manchester United e Barcellona, Skriniar è legato all'Inter fino a giugno 2022 ed è in trattativa per prolungare il contratto adeguando al rialzo l'ingaggio. Uno scenario che al momento non ha portato a sviluppi concreti, considerando che esiste ancora distanza tra le parti e che il club nerazzurro sia stato limitato, esattamente come sul fronte Icardi, dal Fair Play Finanziario in tema di monte ingaggi.