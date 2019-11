Intervenuto ai microfoni dell'agenzia slovacca Sita, il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato della partita di Champions contro lo Slavia Praga.



QUALIFICAZIONE POSSIBILE - "A Praga dobbiamo pensare a prenderci i tre punti, ma non sarà facile. Abbiamo visto che lo Slavia gioca molto bene: si sa difendere ma anche palla al piede sa fare buone cose, quindi non sarà facile vincere lì. Ma dovessimo vincere, allora potremmo rilanciarci da questa partita in ottica qualificazione e credo che alla fine ce la faremo".



IL KO DI DORTMUND - "Abbiamo analizzato quella partita in ogni dettaglio. Abbiamo sbagliato e ne siamo consci, ma abbiamo ancora una possibilità e dobbiamo credere che alla fine tutto si ribalterà dalla nostra parte",