"Spero possano arrivare altri miei connazionali in Serie A". Milan Skriniar chiama altri slovacchi in Italia. Nell'amichevole persa 3-0 dall'Under 21 azzurra in Slovacchia sono andati in gol l'attaccante Mraz dell'Empoli e l'ala sinistra Haraslin (autore di una doppietta), con un passato nel vivaio del Parma. In campo dal primo minuto anche il difensore della Fiorentina, Hancko. Questi giovani promettenti sognano di ripercorrere le tracce di Hamsik e Skriniar, arrivati nei primi due posti al premio di calciatore slovacco dell'anno.



Sul terzo gradino del podio c'è Stanislav Lobotka. Si tratta di un centrocampista centrale classe 1994, che gioca in Spagna al Celta Vigo, con cui è sotto contratto fino al 2023. Baricentro basso, buona visione di gioco e ottima tecnica in velocità palla al piede: queste le sue doti principali. Sulle sue tracce ci sono proprio le due squadre in cui militano Hamsik e Skriniar: Napoli e Inter. Entrambi i club italiani stanno seguendo il giocatore da tempo e continueranno a osservarlo anche nel corso di questa stagione. Non hanno potuto vederlo all'opera nell'amichevole di mercoledì sera vinta 3-0 con la Danimarca, perché Lobotka è rimasto in panchina insieme a Skriniar. Ma entrambi saranno titolari nell'esordio in Nations League di domenica pomeriggio sul campo dell'Ucraina di Shevchenko, impegnata stasera in Repubblica Ceca.