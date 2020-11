Direttamente dal ritiro della Slovacchia, raggiunto nelle scorse ore, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato a Futbalsfz.sk: "Problemi per la convocazione? Non ho fatto caso a queste voci. Ho parlato con il club subito dopo la partita con l'Atalanta e mi hanno detto che non c'era nessun problema per venire in nazionale. Anche gli altri miei compagni hanno raggiunto le loro squadre, non so niente di altro".



SUL COVID - "Mi sono allenato anche mentre ero rinchiuso in casa, poi ho iniziato lentamente ad allenarmi con la squadra quando ho superato il virus. Voglio assolutamente giocare e aiutare la squadra".