Non è stata la sconfitta con la Repubblica Ceca a spingere Jan Kozak a rassegnare le dimissioni da ct della Slovacchia, ma quello che è successo dopo. Lo stesso 64enne allenatore ha rivelato che dopo quella partita sette giocatori hanno fatto le ore piccole andando a una festa. "Mi ha ferito terribilmente, è come se mi avessero sputato, come uno schiaffo in faccia, sono profondamente dispiaciuto", lo sfogo di Kozak.



Che fa i nomi dei giocatori coinvolti: il portiere Martin Dubravka, i difensori Milan Skriniar e Norbert Gyomber, rispettivamente di Inter e Perugia, e ancora Stanislav Lobotka, Vladimir Weiss, Michal Sulla e Lubomir Satka. "Potevo fare finta di niente o buttarli fuori dalla nazionale, ma ci sono in ballo 4 giocatori di grande qualità di cui il calcio slovacco ha bisogno. Sinceramente non riesco a immaginare il futuro del nostro calcio senza Dubravka, Lobotka, Skriniar e Weiss, per cui ho deciso di mettere fine alla mia esperienza come ct". Kozak era in carica dal 2013 e aveva portato la Slovacchia alla fase finale di Euro 2016.