ha deciso, con un gran gol e una grande prova difensiva, la partita fra Slovacchia e Polonia, vincendo il duello con Lewandowski. Il difensore dell’Intere vuole restare a proteggere i sogni dei suoi tifosi, il cui sonno, dopo la vittoria dello scudetto, è diventato piuttosto movimentato a causa delle vicende societarie.. Come il suo compagno di reparto all’Inter, Bastoni, in Nations League, il centrale slovacco oggi. La sua partita sarebbe stata già ampiamente sufficiente, ma Skriniar, da leader vero della sua nazionale, ha deciso la partita anche per quanto riguarda i gol segnati, non solo per quelli evitati., lasciato inspiegabilmente libero al centro dell’area polacca,, dopo quelli a Russia e Malta nelle qualificazioni ai Mondiali.: l'ultimo, molto simile a quello di oggi, ma meno spettacolare,, partita che, più di ogni altra, ha reso chiaro a tutti il fatto che l’Inter era inarrestabile e avrebbe vinto lo scudetto.. A sorridere è anche l’Inter, che con lui, De Vrij e Bastoni ha un terzetto difensivo in grado di contenere i migliori attacchi d’Europa.Era stato vicino all'addio la scorsa estate ma poi Conte ha puntato su di lui ed ha avuto ragione e ad oggi,“per difendere lo scudetto”. Sarà uno dei leader della nuova Inter di Inzaghi e, finché c’è lui a difendere i pali di Handanovic, gli interisti possono stare tranquilli. Se poi, nelle partite che contano di più, diventa anche bomber…