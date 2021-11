Milan di nome, Inter di fattouna garanzia per Inzaghi dopo esserlo stato con Conte. Quindici presenze, per un totale di 1350 minuti, ricamate da tre gol, a Genoa e Bologna in campionato e allo Sheriff in Champions League. Un valore aggiunto, fondamentale per gli equilibri sul campo e nello spogliatoio, sul quale Marotta ha un piano preciso. Come successo per Barella e Lautaro e come salvo sorprese succederà con Brozovic , l'idea dell'uomo delle decisioni è quella di rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2023.Ora le priorità sono altre, c'è da mettere al sicuro il futuro di Brozovic, poi toccherà allo slovacco, che non si vede altrove.anche quando nelle scorse finestre di mercato si sono avvicinati club tedeschi e soprattutto inglesi. A inizio 2022 si ragionerà su un prolungamento fino al 2025, con ingaggio che dovrebbe salire a 4 milioni di euro netti a stagione.. In scadenza nel 2023, è uno dei profili con il quale fare cassa. In caso di buona offerta verrà presa in considerazione, se ci sarà da sacrificare un big per ragioni economiche sarà l'olandese a partire.