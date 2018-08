Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar si è raccontato a tutto tondo su Inter Tv nel nuovo format MatchDay Programme.

MUSICA E TV - "Mi piace tanto la musica ma non ho un cantante preferito. Mi piacciono la musica slovacca e quella italiana, J-Ax, Fedez, Sfera Ebbasta. Non ho molto tempo libero, in tv mi piace guardare la serie 'Narcos'".



VACANZE - "Quando ho tempo libero vado in Svizzera, mi piace anche andare al mare. Città preferita? Mi piace molto Venezia".



CIBO - "A tavola mi piacciono le trofie al pesto, sin dai tempi di Genova. Cucino poco, non so fare molto. Il primo regalo? Scarpe da calcio".



GLI ESORDI - "Avevo 12 anni quando sono andato a giocare in un'altra città. Sono stato attaccante da bambino, volevo fare gol come tutti. Poi mi sono spostato a centrocampo e quindi in difesa, forse ho fatto anche il portiere una volta (ride, ndr). il primo gol? Nel campionato slovacco. Da piccolo mi ispiravo a Ronaldo, il Fenomeno. Da piccolo pensavo solo a essere un calciatore, non so che altro avrei fatto da grande".



I CORI - "Il coro dei tifosi? Mi piace 'Amala'. Apprezzavo San Siro anche quando ho giocato con la Samp, la prima volta mi sono comportato come un turista. Adesso è un sogno per me giocarci sempre".



L'INTER - "L'Inter per me significa tanto, un sogno perché da bambino volevo giocare in una grande squadra e l'Inter è un top club. Ora sono contento che siamo tornati in Champions, premio meritato per tutti gli interisti".