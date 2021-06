Intervistato dal sito della federcalcio slovacca, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato della paura del pomeriggio di ieri quando il compagno di squadra in nerazzurro, Christian Eriksen è collassato in campo lasciando tutto il mondo col fiato sospeso.



TERRIBILE- "L'abbiamo visto qui con i ragazzi ed eravamo molto spaventati. È stato qualcosa di terribile, anche io avevo troppa paura. Penso a tutto il mondo del calcio".



TORNERA' IN CAMPO - "Sono contento che Christian stia bene, almeno i primi rapporti che ci ha fornito lo suggeriscono. Sono contento che alla fine sia andata così e credo che tornerà sui campi di calcio quanto prima".