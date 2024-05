Skriniar: "Ho giocato poco, dopo un infortunio al PSG è difficile riprendersi il posto"

Milanha rilasciato un'intervista a Sport.Aktuality.sk: "Dividerei l'anno in due parti: prima e dopo l'infortunio. Quando stavo bene, ero uno dei giocatori più impiegati, tutto stava andando in maniera fantastica. Ho giocato, abbiamo fatto bene, abbiamo vinto. Poi è arrivato l'infortunio alla caviglia e questo mi ha rallentato un po'. All’inizio si diceva che sarei rimasto fuori per 4-5 mesi, ma dopo due mesi e mezzo sono riuscito a riprendermi. Ho lavorato duro per tornare. Volevo aiutare la nazionale slovacca ed essere pronto per l'Europeo. Ecco perché sono felice di essere riuscito a tornare prima del previsto"

"Non dico che non ho giocato solo a causa dell'infortunio. L'allenatore, probabilmente, ha pensato che nelle partite difficili gli altri fossero più preparati di me. Ma ho sempre saputo di essere pronto a dare il massimo, anche per 15 minuti di partita. Bisogna anche rendersi conto che abbiamo due o tre top player per ogni ruolo e non è facile riconquistare il posto. Ma sono comunque felice perché ho giocato in tutte le partite di campionato dopo l'infortunio. Mi ha fatto piacere che l'allenatore mi abbia messo in campo subito dopo l'infortunio, anche se avevo fatto solo due allenamenti. Certo, mi è dispiaciuto non aver giocato la Champions, sicuramente ero pronto, ma l'allenatore ha scelto qualcun altro, cosa che rispetto. Ma anche questo è il calcio. L'allenatore o qualcuno del club, comunque, non sono mai venuti a dirmi che non fossero contenti di me. O che non gli piacesse qualcosa, anzi".

"Quando ripenso a tutto mi vengono in mente momenti belli. È stata la mia prima stagione in una nuova squadra, oltre alla statistica delle presenze, abbiamo vinto tre coppe, quindi posso sicuramente ritenermi soddisfatto. Certo, sarebbe potuta andare ancora meglio in Champions League".