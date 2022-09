Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha concesso un'intervista a Dazn per il programma "Dazn Heroes", della quale è stata resa nota una prima anticipazione: "Dall’inizio ho cercato sempre di dare il massimo per questi colori e per questa squadra. Lo sto facendo anche ora, come ho sempre fatto, e per questo i tifosi mi vogliono bene. Ho un buonissimo rapporto con loro e voglio ringraziarli, è bellissimo per un giocatore avere un rapporto del genere con i tifosi".