Il Paris Saint Germain non cede e nelle ultime ore di mercato torna alla carica con l'Inter per Milan Skriniar. Dopo le parole del presidente Nasser Al-Khelaifi e dell'allenatore Christophe Galtier (e la replica di Beppe Marotta), il club parigino in queste ore sta tentando un ultimo assalto al centrale slovacco dell'Inter, in scadenza di contratto a giugno 2023. Le posizioni sono le stesse di sempre: l'offerta pervenuta fino a questo momento (50 milioni) non soddisfa i nerazzurri, che ne vorrebbero almeno 70 per cedere Skriniar e che pensano, dal 2 settembre in poi, di intavolare una trattativa per il rinnovo. Ma la proprietà cinese del club non chiude definitivamente la porta a una cessione: vedremo se da qui alle 20 di giovedì il Psg saprà trovare la formula giusta per accontentare Zhang, con buona pace di Marotta.