Milan Skriniar crede nell'Inter in Champions League. Il difensore nerazzurro ha dichiarato in un'intervista al magazine slovacco HatTrick: "So che sarà dura, ma secondo me ci qualificheremo agli ottavi di finale. Siamo in un girone di ferro con Barcellona e Borussia Dortmund, ma è bello e stimolante e sfidare grandi club del genere. Anche lo Slavia Praga è un'ottima squadra, lo ha fatto vedere pareggiando contro di noi a San Siro e a Barcellona. Io ho solo 24 anni, devo continuare a crescere per dimostrare e aumentare il mio valore sul campo".