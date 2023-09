Milan Skriniar, difensore del Psg arrivato in estate dopo la scadenza del contratto con l'Inter, ha parlato in conferenza dal ritiro della nazionale slovacca:



"Sono felice di stare bene, le prime partite non sono andate come ci aspettavamo, ma il mister ci ha sempre elogiato per la prestazione. Le ultime due gare sono andate meglio e credo che sarà sempre un crescendo. Io voglio giocare regolarmente per dimostrare ai tifosi che ho qualcosa da dare al club".