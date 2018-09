Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato a Sport Mediaset del momento della squadra di Luciano Spalletti e del suo futuro: "Rinnovo? In questo momento ne stanno parlando, vediamo. Voglio dare continuità al lavoro fatto l'anno scorso, la cosa importante è aiutare la squadra perché l'Inter deve fare sempre meglio. La squadra è più forte, quindi vogliamo raggiungere risultati importanti".



SULLA STAGIONE - "Ci aspettano tante sfide difficili, ma siamo pronti, siamo qui per questo e vogliamo fare bene. Non vedo l'ora di giocare in Europa con questa maglia, ma adesso dobbiamo pensare solo al campionato e vincere davanti ai nostri tifosi, poi penseremo al Tottenham. A Reggio Emilia non abbiamo fatto bene e contro il Torino, dopo un ottimo primo tempo, non siamo rimasti concentrati per tutti i 90 minuti. La vittoria contro il Bologna è stata molto importante, adesso andiamo avanti così, ragionando partita dopo partita".