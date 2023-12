Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del PSG per Qatar Airways, Milan Skriniar, ex centrale dell'Inter, è tornato così sulla sua esperienza in nerazzurro:



"L'Inter è uno dei club più grandi non solo in Italia, ma nel mondo: sono stato sei anni lì, sono stati magnifici. Abbiamo vinto cinque trofei: quando sono arrivato non si giocava la Champions League da anni, ci siamo qualificati al primo anno. E' stato bello per me e per il club. Il miglior momento è stato quando abbiamo vinto lo scudetto. Il PSG? Sono molto orgoglioso di essere qui, è lo step più grande della mia carriera: mi sento molto bene qui, i miei compagni sono perfetti. Anche la gente del club è fantastica, sono molto felice. Prima di firmare parlai con Hakimi e Donnarumma: sapevo qualcosa del club, ma ogni persona che guarda il calcio sa che il PSG è uno dei club più forti al mondo".