Vincitore per il secondo anno di fila del premio di miglior giocatore slovacco dell'anno istituito da Pravda in partnership con la Federcalcio slovacca, Milan Skriniar ha rilasciato un'intervista a Pravda, a margine della serata di gala. Ecco le principali parole del difensore interista: “L'Inter non vince nulla da undici anni, quindi c'è una certa atmosfera. Ci aiuterebbe se le persone potessero venire allo stadio, fossero con noi. Ma abbiamo sperimentato che prima della partita con la Juventus o prima del derby con il Milan, ci hanno accolto in diecimila davanti allo stadio. I tifosi sono incredibilmente vicini alla squadra, sono appassionati. Convocazione in nazionale? Hanno deciso le autorità, l'Inter non avrebbe potuto dirci nulla in caso di via libera. Le autorità ci hanno permesso di viaggiare, l'Inter non ha creato problemi. Sono sempre stato in contatto con il ct Tarkovic, cercando di capire come muoverci. Ho fatto di tutto per venire a Senec per aiutare la Nazionale".