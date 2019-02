"Lo prenderei, è fortissimo". Firmato Milan Skriniar, mentre Marek Hamsik non fa altro che consigliarlo da mesi. Stanislav Lobotka è il centrocampista del futuro: classe '94, nel cuore del Celta Vigo c'è da tempo questo ragazzo con prospettive importanti, baricentro basso e capacità di organizzazione di gioco mescolate a una personalità notevole. Non è un caso che i compagni slovacchi stravedano per lui, anche l'ex capitano Hamsik che ne ha parlato benissimo a Cristiano Giuntoli.



AVANTI PER GIUGNO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Napoli considera Lobotka un potenziale acquisto per la prossima estate. Sarà un mercato in cui De Laurentiis e Giuntoli lavoreranno particolarmente sul centrocampo, reparto che ha visto l'addio proprio di Hamsik e potrebbe subire altre modifiche; ecco perché non c'è solo Fornals del Villarreal nel mirino azzurro, Lobotka è stato già trattato a gennaio ma il Celta ha rifiutato un'offerta di prestito con diritto di riscatto. A giugno potranno cambiare le condizioni, il Napoli vuole provarci anche potenzialmente a titolo definitivo in caso di sconto sui 30 milioni di valutazione. Perché Lobotka piace e Giuntoli lo ha inserito in lista. Occhio, il centrocampista del futuro potrà davvero arrivare in Italia.