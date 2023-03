L’Inter sorride, Simone Inzaghi pure. Milan Skriniar lavora per esserci martedì 11 aprile allo stadio Da Luz di Lisbona, per l'andata dei quarti di Champions contro il Benfica. Ma non solo: il difensore slovacco proverà a scendere in campo anche nella semifinale di Coppa Italia contro la Juve (il 4 aprile) o in campionato contro la Salernitana (7 aprile).



GUERRIERO - Qualcuno, nei giorni dell’ultimo consulto, ipotizzava addirittura che quella contro il Porto potesse essere la sua ultima in nerazzurro prima del trasferimento a zero al Psg. Non sarà così: Milan, che proverà il tutto per tutto almeno per una panchina anche contro la Fiorentina (comunque molto complicata), sarà presto a disposizione del club. Per un finale di stagione di fuoco, con diversi obiettivi da centrare prima di salutare il mondo Inter.