". Il concetto espresso dall'adnon si applica solo a, cui fa riferimento nell'intervista concessa a Sky Sport: è una regola generale, niente sconti per i big.. Al terzo anno in nerazzurro, il centrale slovacco ha mostrato una crescita unica, imponendosi come punto fermo per l'Inter e gioiello appetito sul mercato: dalal, fino al derby, tante le big europee che hanno bussato alla porta per prendere informazioni sull'ex difensore della Sampdoria., questa è la cifra che può far vacillare la convinzione dei nerazzurri di andare avanti con lo slovacco, una cifra che tuttavia al momento ha scoraggiato le varie pretendenti. Nel frattempo, Skriniar si sta gradualmente adeguando alle novità introdotte nell'ultimo anno dache, a sua volta, studia come sfruttare nel migliore dei modi le sue caratteristiche: l'introduzione nell'undici titolare dial posto diha riportato l'ex Samp sulla destra con risultati importanti, nei piani del tecnico ora c'è l'intenzione di proseguire su questa strada e non a caso sul mercato l'Inter lavora su un profilo come, che potrebbe giocare sia a destra che a sinistra nella difesa a tre. I rumors da Inghilterra e Spagna non spaventano l'Inter, che continua a progettare un progetto con Skriniar al suo centro.