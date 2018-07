Una chiacchierata informale, tra risate e giochi. Milan Skriniar, pilastro difensivo dell'Inter, si è concesso allo youtuber slovacco Sajfa, con il quale ha parlato anche di mercato: "Non ho intenzione di lasciare l'Inter, però può succedere qualsiasi cosa". Ha poi proseguito: "Mi hanno accostato a Barcellona e Bayern Monaco? Ho letto anch’io. Le notizie su Internet del loro interesse non erano false, ma non c'è stato alcun dialogo ufficiale. Il mio valore? Non saprei, penso di valere 70 milioni".