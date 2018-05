Telefonate, incontri, intermediari incaricati. Il Barcellona ha preparato l'artiglieria pesante per dare l'assalto a Milan Skriniar, considerato ideale per la difesa blaugrana del presente e del futuro: totalmente rapiti dalla sua continuità, esplosività e forza fisica, gli scout del Barça hanno seguito il difensore slovacco in più di un'occasione, ultima la sfida tra Udinese e Inter al Friuli. Risultato, promosso sempre a pieni voti. Tanto che adesso il direttore Robert Fernandez con l'avallo di Valverde sta provando in ogni modo a portare Skriniar in Catalogna, con offerta in via di preparazione e non solo. Ma difficilmente basterà, anzi.



MURO E... MIRANDA - Le parole di Skriniar in questi giorni non sono casuali: messaggi d'amore all'Inter, vuole restare almeno per un altro anno e giocarsi la Champions League, poi si vedrà. Insomma, non ha fretta e la società apprezza molto, anche perché è ritenuto da tutti in Corso Vittorio Emanuele come alla Pinetina un vero intoccabile. Solo una follia del Barça potrebbe cambiare le cose, ad oggi non ce n'è sul tavolo. Ma la stagione in arrivo con la novità Champions metterà comunque Spalletti di fronte alla necessità di un turnover di qualità: e allora ben venga de Vrij, non si tocca Skriniar ma serve almeno un altro centrale importante su cui contare, ecco perché Miranda è tutt'altro che certo di lasciare l'Inter. Se mesi fa si stava studiando una sua cessione, adesso la società è al lavoro per parlare del rinnovo del suo contratto fino al 2020: Miranda si è dimostrato affidabile, l'Inter ha ancora bisogno di lui, da capire se si potrà trovare l'intesa sull'ingaggio per essere tutti contenti. Per questo ieri il ds nerazzurro Ausilio è volato a Londra - dove Miranda si prepara al Mondiale col Brasile - e ha incontrato il giocatore. Lavori in corso, dai nuovi acquisti alle conferme.