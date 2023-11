Milanha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions:"Mi aspettavo un inizio non facile, ma sono contento per questa nuova esperienza. Ci sono state partite in cui poteva andare meglio, ma questo fa parte del gioco. Io sono contento, ho sempre più fiducia in me stesso. C'è ancora tanto da migliorare"."So benissimo che sarà una partita difficile anche da quanto punto di vista: io ho giocato 6 anni qua e so come affrontare questo stadio da avversario. Dobbiamo stare concentrati"."Mi piace tanto questo stile di gioco, il possesso palla, pressare alti, recuperare il pallone e continuare la partita a giocarla. Dobbiamo stare attenti dietro e stiamo lavorando per questo"."Per me è una bella emozione tornare qua, ho vinto i primi trofei e ho vissuto bellissimi anni. Sono qua con la maglia del PSG, però"."Sappiamo che il Milan deve fare punti per forza, ma anche noi vogliamo vincere assolutamente. Non so chi avrà più pressione, ma noi vogliamo fare il nostro calcio"."Mi sta piacendo giocare con Marquinhos, stiamo facendo bene, anche se c'è tanto da migliorare"."Ti dico la verità e non lo vedo preoccupato, è uno dei più forti al mondo e ha grande esperienza. Domani sarà concentrato al 100%"."Quando giochi in casa hai i tifosi che ti spingono e questo può condizionare"."Sarà una partita speciale. Domani ci aspettiamo una partita tosta, diversa dall'andata. Il Milan è un po' in difficoltà, ma quando sei in un periodo così riesci a tirare fuori qualcosa in più perché hanno grandissima qualità e grandissimi allenatori"."Oggi sono qua per la partita di domani. Marotta dice quello dice, io non voglio creare casini e polemiche, io so come andata e anche la gente del club dell'Inter. Oggi non è il momento di parlare, non voglio creare casini. Voglio solo fare bene per il Psg"."Ho giocato tanti derby. Sento i miei ex compagni e ci messaggiamo, abbiamo un buonissimo rapporto e per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde".