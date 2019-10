Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato in conferenza stampa anticipando la sfida che vedrà i nerazzurri affrontare il Barcellona nella seconda giornata del girone F di Champions League.



JUVE E BARCELLONA - "Affronteremo il Barcellona e poi la Juventus domenica, ma per noi la gara più importante è sempre e solo quella più vicina da giocare".



MESSI E RONALDO - "È bello affrontare giocatori forti come Messi e Ronaldo. Il Barcellona però non è solo Messi e noi dobbiamo farci trovare pronti, ci siamo preparati bene e domani sarà una grande partita".



DIFESA - "Difesa a tre? Ci sono sicuramente delle differenze, ma dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato duro per fare bene con questa linea difensiva. Finora abbiamo fatto molto bene anche se ovviamente c’è sempre margine per migliorare".