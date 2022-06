Il Paris Saint-Germain offre un ingaggio da 7,7 milioni di euro netti a stagione a Milan Skriniar, per il quale l'Inter chiede 80 milioni di euro. Tuttosport scrive che il difensore slovacco è cercato anche dal Chelsea.



Intanto i dirigenti nerazzurri sono pronti a tornare sul mercato per sostituirlo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in pole position c'è sempre il brasiliano Bremer del Torino: Pinamonti, Gagliardini ed Esposito possibili contropartite tecniche. Piace il serbo Milenkovic della Fiorentina, interessata a Sensi e Pinamonti. Dalla Lazio si offre Acerbi.